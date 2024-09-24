Derbi kaybedildi, taraftar soyunma odasını bastı

Sırbistan Süper Ligi'nin 9. haftasında Partizan ile Kızılyıldız arasında oynanan derbi mücadelesi sonrasında Partizan Teknik Direktörü Stanojevic Kızılyıldız taraftarların saldırısına uğradı.

Sırbistan Süper Ligi'nin 9. haftasında Partizan, Kızılyıldız'ı ağırladı. Konuk ekip, derbi mücadelesinden 4-0 galibiyetle ayrılırken maç sonrası stat karıştı.

Ev sahibi Partizan'ın taraftarları, yenilgi sonrası soyunma odasını bastı. Soyunma odasının kapısının ve camının kırılması sonucunda Partizan Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic'in yüzünde ve boynun kesikler meydana geldi. İçeride bulunan futbolcu ve görevlilerin de yaralandığı aktarıldı.

Stanojevic, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında Konyaspor'un başına geçmiş, ekim ayında yollar ayrılmıştı.