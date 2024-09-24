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Derbi kaybedildi, taraftar soyunma odasını bastı

Derbi kaybedildi, taraftar soyunma odasını bastı
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Sırbistan Süper Ligi'nin 9. haftasında Partizan ile Kızılyıldız arasında oynanan derbi mücadelesi sonrasında Partizan Teknik Direktörü Stanojevic Kızılyıldız taraftarların saldırısına uğradı.

Sırbistan Süper Ligi'nin 9. haftasında Partizan, Kızılyıldız'ı ağırladı. Konuk ekip, derbi mücadelesinden 4-0 galibiyetle ayrılırken maç sonrası stat karıştı.

Ev sahibi Partizan'ın taraftarları, yenilgi sonrası soyunma odasını bastı. Soyunma odasının kapısının ve camının kırılması sonucunda Partizan Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic'in yüzünde ve boynun kesikler meydana geldi. İçeride bulunan futbolcu ve görevlilerin de yaralandığı aktarıldı.

Sırbistan Süper Ligi'nin 9. haftasında Partizan ile Kızılyıldız arasında oynanan derbi mücadelesi sonrasında Partizan Teknik Direktörü Stanojevic Kızılyıldız taraftarların saldırısına uğradı.

Stanojevic, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında Konyaspor'un başına geçmiş, ekim ayında yollar ayrılmıştı.

Etiketler partizan kızılyıldız taraftar derbi taraftar soyunma odasını bastı teknik direktör Partizan Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic Aleksandar Stanojevic
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