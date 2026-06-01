  Türkiye'nin rakibi Paraguay'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda A Milli Futbol Takımımızın rakiplerinden biri olan Paraguay'ın 26 kişilik aday kadrosu açıklandı.

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken, D Grubu'nda A Milli Futbol Takımımız ile gruptan çıkma mücadelesi verecek olan Paraguay'ın turnuva kadrosu resmen belli oldu. Güney Amerika temsilcisinin deneyimli Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği dev turnuvada boy gösterecek 26 kişilik aday kadroyu kamuoyuyla paylaştı.

26 kişilik aday kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Orlando Gill, Roberto Junior Fernandez, Gaston Olveira

Defans: Juan Caceres, Gustavo Velazquez, Gustavo Gomez, Junior Alonso, Jose Canale, Omar Alderete, Alexandro Maidana, Fabian Balbuena

Orta saha: Diego Gomez, Mauricio Mahalhaes, Damian Bobadilla, Braian Ojeda, Andres Cubas, Matias Galarza, Alejandro Romero Gamarra

Forvet: Gustavo Caballero, Ramon Sosa, Alex Arce, Isidro Pitta, Gabriel Avalos, Miguel Almiron, Julio Enciso, Antonio Sanabria

Paraguay, ilk maçını 13 Haziran'da ev sahibi ABD ile oynarken, 20 Haziran'da Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki son maçında ise 26 Haziran'da Avustralya karşılaşacak.

İHA

