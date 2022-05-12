Dünyanın gelmiş geçmiş en garip transferi gerçekleşiyor! Böyle bir para tarihte yok: Mbappe'ye...

Haaland transferinden sonra dünyada marka olarak bir hayli öne çıkan Manchester City'yi gölgede bırakmak için harekete geçen Real Madrid yetkilileri inanması güç bir transfere imza atmak üzere.

Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmadı. Mbappe'nin Real Madrid ile söz kestiği öğrenilirken, İspanyol devinin vereceği maaş da ortaya çıktı.

BÖYLE BİR PARA TARİHTE YOK

Mbappe'nin Real Madrid ile söz kestiği öğrenilirken, İspanyol devinin vereceği maaş da ortaya çıktı. Real Madrid'in Kylian Mbappe'ye 100 milyon euro imza parası ve 50 milyon euro yıllık ücret vereceği belirtildi

MBAPPE ŞU AN MADRID'DE

Kulübüyle henüz sözleşme yenilemeyen Paris Saint-Germain'in yıldızı, Madrid seyahati ile akılları karıştırmıştı. Kylian Mbappe, PSG'den takım arkadaşı Achraf Hakimi ile birlikte Madrid sokaklarında görüntülendi.