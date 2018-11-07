Erwin Koeman: Milli arada durumum netleşir

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Belçika’nın Anderlecht takımıyla karşılaşacak olan Fenerbahçe’de Teknik Sorumlu Erwin Koeman basın toplantısında konuştu.

Sahalarında oynadıklarını belirterek sözlerine başlayan Koeman, “Evinizde oynuyorsanız kazanmaya ihtiyacınız vardır. Rakibimiz de galibiyete ihtiyacı olarak geliyor buraya. Geçtiğimiz cumayla ilgili memnuniyet duyuyorum ama önemli olan bir sonraki maçınızdır. Bu konuda inancım tam ama bunu sahada göstermek istiyoruz” dedi. Derbiyle ilgili soruyu yanıtlayan Koeman, “Cuma günü de söyledim. Maç sonunda gördüklerimden dolayı mutlu değilim. Ama görüntüler yalan söylemez. Anlamadığım durumlar var. Soldado, Belhanda tarafından saldırıya uğruyor, Belhanda sarı kart, Soldado kırmızı kart görüyor. Ayrıca Yiğithan, Serdar Aziz tarafından itiliyor. Ayrıca Serdar Aziz, Yiğithan’a yumruk atıyor. Görüntüler yalan söylemez” ifadelerini kullandı.

"MİLLİ ARADA HER ŞEY NETLEŞİR"

Fenerbahçe’deki teknik direktör konusuyla ilgili olarak konuşan Koeman, “Benim içi bu konu son derece açık. Önümüzde bizi bekleyen 2 maç var. Birisi yarın ve diğeri Pazar günü. Chris ile benim için en önemli konu bu 2 maça iyi şekilde hazırlanmak. Daha sonra milli maç arası olacak. Bana göre Fenerbahçe bu dönemde kararını alacaktır. Benim için en önemlisi bu 2 maç, bu sorunun cevabını daha sonra hepimiz göreceğiz” diye konuştu. Takımı nasıl oynatacağı yönünde de konuşan Erwin Koeman, “Kafamdaki ideal dizilişi eğer burada kalırsam söyleyeceğim. Birçok farklı sistemde oynayabilirsiniz ama oyunculara bakarak buna uyan sistemi yaparsınız. Geçmişte ne olduğuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Phillip de şanssız maçlar yaşadı. Geçtiğimiz Cuma günü 4’lü savunmayla oynadık ve iyi bir sonuç verdi. Kadromuzda normalde 3 forvet var ve oyuncular için hangi sistem daha iyidir, buna karar vermek istiyoruz. Ben yarın ne yapacağımızı ve ne yapmak istediğimizi biliyorum. Ama yarın herkes bunu görecek” diyerek sözlerini tamamladı.

AYEW: SERİ GALİBİYETLERE İHTİYACIMIZ VAR

Andre Ayew ise, zor bir grupta olduklarını ve kötü bir başlangıç yaptıklarını söyleyerek, "Zagreb’te kötü bir başlangıç yaptık. Ama şu anda turu geçmek için önemli bir pozisyondayız. Turu geçmek için her şeyi yapacağız. 3 puan için sahada olacağız. Yolumuza devam etmek için çok büyük bir şansımız var. Avrupa Ligi çok önemli bir turnuva. Topla iyi oynayan bir takımla karşılaşacağız. Kafa kafaya gidecek bir maç bekliyorum. Bu turu geçmek için her türlü fırsatımızın olduğunu düşünüyorum. Bu ligi tanıyan çok iyi arkadaşlarım var. Türkiye’nin en büyük takımına geldim. Böyle bir fırsattan dolayı memnunum. Sezona zor bir başlangıç yaptık. Bireysel ve takım olarak iyi bir başlangıç yapamadık. Son dönemde özgüvenimiz yukarıya doğru gelmeye başladı. Gerek ben gerek takım arkadaşlarım iyiye doğru gidiyoruz. Çok büyük bir takımda oynuyoruz ve umuyorum bu çok büyük takımın çok büyük görüntüsünü en kısa sürede ortaya koyarız" ifadelerini kullandı.

"İNİŞ ÇIKIŞLAR YAKALADIĞIMIZ BİR SEZON OLUYOR"

Sezona kötü başladıklarını ifade ederek sözlerini sürdüren Ayew, "Bunu herkes daha önce söyledi. İnişler çıkışlar yakaladığımız bir sezon geçiriyoruz. Art arda kazanmamız gerekiyor maçları. Galatasaray maçı farklıydı. Bu tip maçları Fransa ve Afrika’da daha önce oynadım. Geçen hafta özel bir karşılaşmaya çıktık. Duran toptan 2 gol yedik ve bu 2 golü kabullenip maçı çevirmek zordu. Ama biz bu zoru başardık. Çok istekliydik o akşam ve kazanabilirdik. Geçen yılın şampiyonu ve lig 2.’siyle oynadık. Dolu bir statta 2-0’dan maçı çevirerek iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Her maçımız Galatasaray’a karşı olmayacak ve bir seriye ihtiyacımız var. O maçta da 3 puan almak isterdik. Orada aldığımız 1 puanın bize çok katkısı yok. Bundan sonraki maçlarda galibiyet alarak bize katkı sağlamasını istiyoruz" açıklamasını yaptı.

