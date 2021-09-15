Falcao için ödenen tazminat bedeli dudak uçuklattı
Galatasaray, sakatlıkları nedeniyle istenilen katkıyı alamadıkları Radamel Falcao için ödenen fesih tazminatının bedelini açıkladı.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sözleşmesi feshedilen Radamel Falcao için ödenen tazminatı açıkladı.
Divan Kurulu toplantısında konuşan Elmas, "Falcao'nun 9.6 milyon dolar brüt kontratı ve oynadığı 5 maç başına aldığı bir prim vardı. Yolları ayırırken, bu sene alacağı toplam 6,5 milyon euro ücretten de yarı yarıya paylaşarak yolları ayırdık. Jimmy Durmaz'ın sakatlığı vardı, yolları ayırdık, ona da bir fesih tazminatı verdik, bizimle alan kulüp arasında fark oluyor, yolları ayırırken bazı arkadaşlarımıza ciddi ücretler vermek zorunda kalıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ödenen tazminat bedelleri
Radamel Falcao: 3 milyon euro
Jimmy Durmaz: 200 bin euro
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol