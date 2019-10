Fatih Terim: Real Madrid'i mutlaka konfor alanının dışına taşımalıyız

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında evinde Real Madrid ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve takım kaptanı Fernando Muslera, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ZINEDINE ZIDANE İSMİ TARTIŞILMAZ"

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane hakkında övgü dolu sözlerde bulunan Fatih Terim, "Zinedine Zidane ismi dünya futbolunda tartışılabilir bir isim değil. Tüm takımlarda böyle inişler çıkışlar olabilir. Zaten son Mallorca maçına kadar Real Madrid ligde liderdi. Bunlar büyük takımlarda yaşanabilecek süreçler. Zidane bu zor durumu atlatabilecek bilgi, birikim ve tecrübede bir hoca. Bizden sonra Barcelona ile oynayacakları El Clasico maçının ertelenmesi onları mental olarak rahatlatmıştır, onlara avantaj sağlamıştır" ifadelerini kullandı.

"HER AN HER SANİYE OYUNA KONSANTRE OLMALIYIZ"

Real Madrid'e karşı oyunun hiçbir anında konstrasyonlarını kaybetmemeleri gerektiğini belirten Terim, "Real Madrid'i mutlaka ve mutlaka konfor alanının dışına taşımalıyız. Ne zaman topu kontrol edeceğiz, ne zaman geçiş hucümu yapacağız bunları iyi planladık. Adam ve alan markajnın en üst düzeyde olması gereken maçlardan biri. Oyunun her yönünü oynayabilen bir takım ile karşılaşacağız. Tabii ki top rakipteyken takım olarak defansif problemleri var. Biz de bunu iyi değerlendirmeliyiz. 90 dakika konsantrasyonumuzu bırakmamamız gerekiyor. Böyle maçlarda konsantrasyon kaybının telafisi olmaz, bunu zaten Paris-Saint Germain maçında gördük. 55-60 gibi yüzdede topun kendisinde olmasını isteyen bir takım, her an her saniye oyuna konsantre olmalıyız. Kolay top kaybı, merkezde kaybedilen toplar bizim için çok sıkıntı yaratabilir. Dikkat etmeliyiz Real Madrid'e. Kenarları iyi kullanıyorlar, geçiş hucumları çok etkili. Hazard, Benzema, Vinicius gibi önde hücum silahları var, çok tehlikeli bir takım. Başlangıçla birlikte 90 dakikayı çok iyi oynamalıyız" şeklinde konuştu.

"KAYBETMEKTEN KORKMADAN OYNAMALIYIZ"

Real Madrid'e karşı oynamalarının oyuncuları için şans olduğunu ifade eden Fatih Terim, "Böyle maçlarda şunu söylerim oyuncularıma, bu bir şanstır. Özellikle oyuncularımızın kendini gösterme çabası, dünyanın bu maçı izliyor olması onları daha ön plana çıkarıyor. Oyuncularımızın konsantre olması gerekiyor. Real Madrid gibi bir takıma kaybedersen kimse onlara bir şey demez. Paris-Saint Germain maçında da maç sonu taraftarlarımız takımı tribüne çağırdı. Bu pek alışık olduğumuz bir şey değil ama taraftar o gün bu takımın mücadelesini gördü. Kaybetmekten korkmadan oynamamız gerekiyor. İyi oyun oynamamız gerekiyor. Oyuncularımın tamamen konsantre olması lazım. Real Madrid olur, Barcelona olur, PSG olur, Manchester olur. Her zaman gelmez, geldiği zaman da iyi değerlendireceksin" diye konuştu.

MUSLERA: TARAFTARIMIZ SAHAYI YİNE CEHENNEME ÇEVİRECEK

Galatasaray’da Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera da Sarı-kırmızılı taraftarların destekleri ile büyük oynamanın kendilerine ekstra bir güç verdiğini söyleyen Muslera, "Bu rakipler için zor bir durum. İsim önemli değil bu Real Madrid, Fenerbahçe, Beşiktaş olabilir. O motivasyon hep oluyor. Özellikle maç bizim çok önemli. Taraftarımız 90 dakika arkamızda olacaktır. Rakibimize sahayı yine cehenneme çevireceklerdir. O atmosferi yapacaklarından hiç şüphem yok" diye konuştu.

"2013 YILINDA ONLARI ELİYORDUK"

Taraftarların ‘Yılın maçı’ yorumları yapmasının sorulması üzerine deneyimli eldiven, "Real Madrid’e karşı oynuyorsanız bu çok önemli bir maçtır. Grubun en önemli maçlarından biri. Taraftarlarımızın da böyle düşünmesi normal. Yılın maçı olarak nitelendirmeyelim tabi ama çok önemli bir maç bizi bekliyor. Real Madrid’e karşı 2013 çok önemli mücadeleye çıktık. Onları eliyorduk. Oynadığımız oyun, taraftarın yaptığı atmosfer inanılmazdı. Yılın maçı olmasa da onların desteği ile beraber çok önemli bir maça çıkacağız. Umuyorum ki maçtan en iyi sonuçla ayrılacağız" şeklinde konuştu.

"REAL MADRID'E KARŞI OYNAMAK BENİ GURURLANDIRIYOR"

Real Madrid ile çok maç yapmanın iyi şeyler yaptıklarını gösterdiğini vurgulayan Muslera, “Demek ki şampiyon takım olduğunu gösteriyor. Şampiyonlar Ligi’ne alışık bir takım olduğumuzu gösteriyor. O yüzden bir kez daha Real Madrid’e karşı oynamak beni gururlandıracak. Bir futbolcu olarak bu tip bir turnuvada, bence en önemli turnuva. Galatasaray benim ikinci evim. İyi hissediyorum. Çok önemli başarılara imza attım. 5 şampiyonluk yaşadım. Birçok Şampiyonlar Ligi maçı oynadım. Bir kere daha oynamak hem heyecanlandırıyor hem de mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.