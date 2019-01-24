F.Bahçe'ye kupada ağır darbe! Elendiler

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Fenerbahçe sahasında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'u konuk etti. Fenerbahçe, 10 kişi tamamladığı maçta Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe, bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'na veda ederken Ümraniyespor çeyrek finale yükseldi.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 89. dakikada Leandrinho kaydetti. Fenerbahçe'de Martin Skrtel 68. dakikada kırmızı kart gördü.

İki ekip arasındaki ilk maçı Ümraniyespor 1-0 kazanmıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Valbuena’nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Neustadter’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı gitti.

27. dakikada orta sahada bulunan Valbuena’nın pasında defansın arkasına sarkan Şener’in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı.

29. dakikada Hasan Ali’nin ceza sahası dışı sol çaprazından yerden sert yaptığı vuruşta kaleci Burak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada Hasan Ali’nin sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Slimani’nin kafa vuruşunda top kaleci Burak’ta kaldı.

43. dakikada Valbuena’nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde defansın uzaklaştırmadığı topu önünde bulan Skrtel’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

İkinci yarı

51. dakikada Recep Aydın’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Atabey’in röveşata denemesi sonucunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı çıkardı.

52. dakikada sol tarafta topla buluşan Yasir Subaşı’nın ceza sahası içine girerek çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Volkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

68. dakikada Skrtel’in Atabey’e yaptığı hareket sonrasında hakem Serkan Tokat, ilk önce sarı kart gösterdi. Daha VAR’a giden Serkan Tokat, Skrtel’e direkt kırmızı kart çıkardı.

84. dakikada Dirar’ın sağ kanattan ortasında arka direkte iyi yükselen Slimani’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

89. dakikada Serkan'ın ara pasında sol kanatta topu alan Leandrinho'nun ceza sahası içine girip yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Ülker

Hakemler: Serkan Tokat xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Yusuf Bozdoğan xx

Fenerbahçe: Volkan xx, Şener x (Soldado dk. 80 ?), Neustadter x, Skrtel x, Hasan Ali x, Mehmet Topal x, Benzia x, Valbuena xx, Ayew x (Sadık dk. 69 x), Frey x (Dirar dk. 28 x), Slimani x

Ümraniyespor: Burak xx, Alaaddin xx, Merthan xx, Tarık xx, Yasir Subaşı xx, Recep Aydın xx (Bahadır dk. 80 ?), Emircan Altıntaş xx, Serkan Göksu xx, Timur Temeltaş xx, Vasilogiannis x (Muhammed dk. 61 x), Atabey Çiçek x (Leandrinho dk. 66 xx)

Gol: Leandrinho (dk. 89) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Skrtel (dk. 68) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Atabey, Yasir, Timur (Ümraniyespor)

MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında rakibine 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal hücum gücü yüksek bir kadroyu sahaya sürdü. Kaleyi Volkan Demirel'e emanet eden Yanal, savuma dörtlüsünü Şener, Neustadter, Skrtel ve Hasan Ali'den oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Mehmet Topal'ı görev aldı. Hücum hattının sağında Ayew, ortada Benzia solda Valbuena'yı sahaya süren Yanal, forvette ise Slimani ve Frey'i 11'de başlattı.

BURSASPOR MAÇINDAN 6 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ümraniyespor maçına son Bursaspor karşılaşmasına göre 6 değişiklik yaparak çıktı.

Tecrübeli teknik adam Bursaspor maçında ilk 11'de forma giyen Sadık Çiftpınar, Isla, Jailson, Mehmet Ekici, Dirar ve Soldado'nun yerine Şener, Neustadter, Benzia, Valbuena, Frey ve Slimani'ye görev verdi.

ELJIF ELMAS VE ALPER POTUK KADRODA

Ümraniyespor ile oynanan ilk maçın 47'nci dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Eljif Elmas, 2 maç ceza almıştı. Bugün açıklanan Tahkim Kurulu kararlarında cezası 1 maça düşürülen Eljif Elmas, teknik direktör Ersun Yanal tarafından maç kadrosuna dahil edildi.

Öte yandan sezonun ilk yarısında oynanan Galatasaray maçında sakatlanarak formasından uzak kalan Alper Potuk da bu maç öncesinde sakatlığını atlattı. Tecrübeli oyuncu maç kadrosuna kendisine yer buldu.

VICTOR MOSES TRİBÜNDE

Sarı-lacivertli kulübün prensip anlaşmasına vararak dün gece İstanbul'a getirdiği Victor Moses, Ümraniyespor karşılaşmasını Protokol Tribünü'nden takip etti.

KARŞILAŞMA SEYİRCİSİZ

Sarı-lacivertli taraftarlar Ümraniyespor karşılaşmasında tribündeki yerlerini alamadı. Geçen sezon kupada oynanan Beşiktaş maçında çıkan olaylar sebebiyle ceza almıştı. Ümraniyespor taraftarları tribündeki yerlerini alırken, mücadele öncesinde 'Fenerbahçe kümeye' diye tempo tuttu.

