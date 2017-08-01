Fenerbahçe Ben Arfa'yla 1 ay önce anlaşmış !

Simon Kjaer'in satışı için Sevilla ile anlaştıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe taraftarın beklediği transferi bitiriyor. Uzun süredir peşinde olduğu Fransız 10 numarayı ikna etmek için önceki gün Paris'e çıkarma yapan Sarı-Lacivertli yönetim mutlu sona çok yaklaştı. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da yoğun ilgisine rağmen en sonunda Ben Arfa'yı ikna etmeyi başardı.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME, 5 MİLYON EURO MAAŞ

Sarı-Lacivertliler'in 30 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştığı ve yıllık 5 milyon Euro garanti ücret ödeneceği öğrenildi. Ben Arfa, kulübü PSG ile arasındaki sorunları çözer çözmez resmen Fenerbahçeli olacak. Yıldız futbolcu, PSG'den bu sezonki maaşını talep ediyor.