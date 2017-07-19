Fenerbahçe Monaco ile berabere kaldı

Fenerbahçe İsviçre'deki 4. hazırlık maçında Fransız ekibi Monaco ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe bu sezon başında oynadığı 5 hazırlık karşılaşmasında da galibiyetle tanışamadı.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Monaco, 53'te Lemar'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'de cevap Stoch'tan geldi. 73'te Miroslav Stoch, frikikten attığı harika golle skoru 1-1'e getirdi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken, sarı-lacivertliler son 15 dakikadaki oyunuyla umut verdi.

Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı hazırlık maçları

8 Temmuz Fenerbahçe 2-3 CS Juventus Bükreş

12 Temmuz Fenerbahçe 1-2 Sporting Lizbon

15 Temmuz Fenerbahçe 0-1 Marsilya

17 Temmuz Fenerbahçe 0-0 Athletic Bilbao