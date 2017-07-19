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  4. 19 Temmuz 2017 22:30

Fenerbahçe Monaco ile berabere kaldı

Fenerbahçe, İsviçre'nin Lozan şehrinde Alpler Futbol Festivali Turnuvası kapsamında Fransa'nın Monaco ekibiyle oynadığı hazırlık maçından 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe Monaco ile berabere kaldı
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Fenerbahçe İsviçre'deki 4. hazırlık maçında Fransız ekibi Monaco ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe bu sezon başında oynadığı 5 hazırlık karşılaşmasında da galibiyetle tanışamadı. 

İlk yarısı 0-0 biten maçta Monaco, 53'te Lemar'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'de cevap Stoch'tan geldi.  73'te Miroslav Stoch, frikikten attığı harika golle skoru 1-1'e getirdi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken, sarı-lacivertliler son 15 dakikadaki oyunuyla umut verdi.

Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı hazırlık maçları

8 Temmuz    Fenerbahçe 2-3 CS Juventus Bükreş 

12 Temmuz    Fenerbahçe 1-2 Sporting Lizbon 

15 Temmuz    Fenerbahçe 0-1 Marsilya  

17 Temmuz    Fenerbahçe 0-0 Athletic Bilbao

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