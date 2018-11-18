Fenerbahçe'de dev operasyon! Listede Ayoub, Jörgensen, Mirin ve Patrick Schick var

Fenerbahçe yaz transfer dönemindeki gecikmeyi devre arasına yansıtmayacak. İlk etapta solak orta saha ve oyunu arkadan kurabilen savunmacıyla takımın top tutma başarısı geliştirilecek.

Hollanda basınındaki haberlere göre, sezon başında alınması için yoğun mesai harcanan PSV’nin Fransız savunmacısı Nicolas Isimat-Mirin ile Feyenoord’un solak orta sahası Yassin Ayoub için yeniden görüşmeler yapılıyor.

PSV GİTMESİNİ İSTEMEMİŞTİ

Reyes’i almadan önce Mirin için uğraşan Fenerbahçe, bu transfer yatınca Meksikalı savunmacıyı bitirmişti. Ancak Reyes’in performansı beklentilerin çok uzağında kaldı. Skrtel ve Roman Neustadter’in ayrılma ihtimaline karşı Mirin göze kestirildi. Van Bommel tarafından önce gidişine izin verilmeyen 27’lik stoper 5 kez forma şansı buldu. Yani Mirin’in bonservisiyle bitirilmesi de kuvvetle muhtemel. Orta sahada ve forvette de yine transferi uğraştırmayacak oyuncular hedefte.

BAŞARIYA AÇ FORVETLER LAZIM

30 yaş üstünde olan Soldado ve Slimani’den memnun olmayan teknik ekip, Roma’da şans bulamayan 22 yaşındaki Çek forvet Patrick Schick ile Feyenoordlu Jörgensen’i izlettirdi. Bu iki adaydan birisi bitirilecek ancak öncelik Schick’e verildi. Emre Belözoğlu’ndan sonra orta sahada solak ve iki yönlü oyuncu eksikliği de başka bir sorun. Yine Feyenoord’dan 24 yaşındaki Faslı orta saha Ayoub için de kiralama önerisi devreye girecek. Ayoub merkez, defansif ortanın yanı sıra sol kanatta da oynayabiliyor. (Akşam)

