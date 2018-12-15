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  4. 15 Aralık 2018 16:06

Fenerbahçe'de Ozan, Dirar, Aatif'a af çıktı! Volkan Demirel'den ise özür bekleniyor

Fenerbahçe'de sıcak gelişme... Ozan Tufan, Nabil Dirar, Aatif Chahechouhe'ya af çıktı. Volkan Demirel ise kamuoyu önünde özür dilerse takıma dönecek.

Fenerbahçe'de Ozan, Dirar, Aatif'a af çıktı! Volkan Demirel'den ise özür bekleniyor
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Teknik direktörlük görevine Ersun Yanal'ı getiren Fenerbahçe’de arka arkaya flaş gelişmeler oluyor. Volkan Ballı idari menajer görevine döndü ve uzun süredir kadro dışı olan futbolcular için af kararı çıktı.

Ozan Tufan, Nabil Dirar ve Aatif Erzurumspor maçından sonra ilk çalışmaya katılacaklar. Dikkat çeken unsur ise Volkan Demirel’le ilgili durumun netleşmemesi...

VOLKAN DEMİREL'DEN AF BEKLENİYOR
Bu konuda başkan Ali Koç bir şartı var. Koç, Volkan’ın açık ve net bir biçimde kamuoyu önünde bir özür açıklması yapmasını bekliyor. Volkan Demirel özür dilerse tekrar takımla çalışmalara başlayacak. Bu arada Ersun Yanal, Ozan Tufan ve Islam Slimani’nin takımda kalmasını istiyor.

Aatif ve Dirar takımla çalışmalara başlayacak; ancak iyi bir teklif gelirse Ocak’ta satılacaklar. (Ajansspor)

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