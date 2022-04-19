Fenerbahçe'de Ozan Tufan için ilginç şart

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılarak büyük bir şok yaşayan Ozan Tufan kesin olarak takımdan ayrılmak isterken yönetim ilginç bir şart koştu.

Fenerbahçe'de flaş bir kararla Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın geleceği yavaş yavaş şekilleniyor. Sarı-lacivertli takımdan kesin olarak ayrılmayı planlayan yıldız oyuncuya Fenerbahçe'den engel geldi.

"GALATASARAY , BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR OLMAZ"

Fenerbahçe ile 2023 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcuya Sarı-Lacivertli kurmayların cevabı net oldu. Fener yönetimi, Ozan'a "Yurt dışından bir kulüp kulüp bulursan yardımcı oluruz. Ancak Galatasaray , Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamana izin vermeyiz" yanıtını verdi. Bu cevabın ardından Ozan Tufan'ın menajerinin ağırlığı yurt dışı takımlarına verme kararı aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'dan ne kadar bir bonservis beklentisinin olduğu ise net değil. Ancak kulübe yakın bazı kaynaklar yönetimin en az 3.5 milyon Euro civarında bir bonservis talep edeceğini ifade ediyorlar.

(Takvim)