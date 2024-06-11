Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş ile görüşmeler sürerken, deneyimli futbolcu hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

Fenerbahçe'de sezonun tamamlanmasıyla sözleşmesi sona eren isimlerden biri olan Mert Hakan Yandaş için yeni gelişmeler yaşanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Tecrübeli futbolcu ile görüşme halinde olan Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı.

2 YILLIK İMZA

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile iki yıllık sözleşme imzalayacak.