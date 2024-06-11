Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş ile görüşmeler sürerken, deneyimli futbolcu hakkında yeni gelişmeler yaşandı.
Fenerbahçe'de sezonun tamamlanmasıyla sözleşmesi sona eren isimlerden biri olan Mert Hakan Yandaş için yeni gelişmeler yaşanıyor.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Tecrübeli futbolcu ile görüşme halinde olan Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı.
2 YILLIK İMZA
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile iki yıllık sözleşme imzalayacak.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol