  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 17 Şubat 2020 22:01

Fenerbahçe'den tepki: Herkese VAR bize YOK

Fenerbahçe Futbol A Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı'dan Ankaragücü maçındaki pozisyon için tepkili bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe'den tepki: Herkese VAR bize YOK
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Fenerbahçe Futbol A Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Ankaragücü karşılaşmasında yedikleri ilk golde Sedat Ağçay'ın elle oynadığı pozisyonu paylaşan Volkan Ballı, "Adaletin olmadığı yerde haksızlık baş gösterir. Herkese VAR bize YOK. Vicdanlar sızlamamaya devam ediyor!" şeklinde bir mesaj yolladı.

Bu gönderiyi Instagramda gör

Adaletin olmadığı yerde haksızlık baş gösterir.Herkese VAR bize YOK.Vicdanlar sızlamamaya devam ediyor!!!!!

Volkan Ballı (@volkanballi1907)in paylaştığı bir gönderi (16 Şub, 2020, 1:20ös PST)

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Fenerbahçe , Radikalden istifa etti , tepki , VAR , volkan ballı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM