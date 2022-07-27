Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e ne kadar ödediği ortaya çıktı

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil'in 8 milyon euro alacağı olmasına rağmen 3 milyon euro aldığını söyledi.

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak kariyeri beklediği yönde ilerlemeyen Mesut Özil, sarı lacivertli ekipten ayrılıp Başakşehir ile sözleşme imzaladı. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen ise bu ayrılığın perde arkasındaki gerçekleri anlattı.

"MESUT FEDAKARLIK YAPTI"

Sports Digitale'a açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, '' Fenerbahçe, Mesut Özil'i Arsenal'dan alırken Mesut takıma fedakarlık yaptı. Ben Mesut Özil'i aşağı yukarı 10 küsur yıldır tanıyorum, ailesini tanıyorum, bir kere pırıl pırıl sporculardan bir tanesi. İsmail hoca kadro dışı bıraktıktan sonra ilk geldiği yıl bir buçuk yıl ara vermişti. Arsenal'da aşağı yukarı 12 milyon sterlin maaşa oynuyordu. Kontratı devam ediyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nden isteyenler vardı. Ali Bey, Emre Belezoğlu ve Acun Ilıcalı... Bir şekilde Türkiye'ye geldi. Senin üzerine takım kuracağım diyen bir teknik direktör, aynı hafta oynatmayan teknik direktör... Tabii kulübün içerisinde yaşayan sorunlar bunlar. Birikim birikim sonra İsmail Kartal ile arasında bir olaylar yaşanıyor. Ne olduğu ile ben açıkçası fazla ilgilenmiyorum'' dedi.

8 MİLYON EURO YERİNE 3 MİLYON EURO ALDI

Mesut Özil'in ayrılırken ne kadar para aldığını açıklayan Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe Mesut'a devam etmeyeceğini söylüyor. Daha sonra Fenerbahçe bir teklifte bulunuyor. Teklifi de şu; bu yıl değil ama diğer yıl 3 milyon euro ödeme yapalım. Neden bunu diyor? Fenerbahçe'de kalmış olsaydı Mesut Özil, 3+3 milyon yani 6 milyon euro daha kazanacaktı. Sponsorların da verdiği anlaşmaları var. Birer milyon euro, yani toplamda 4+4... 8 milyon euro alacakken sponsorlar dahil yani, 1 yıl sonra 3 ödeyelim diyorlar. Mesut da gelirken yaptığı fedakarlık gibi, 'Peki' diyor" ifadelerini kullandı.