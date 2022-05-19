FIFA'dan Dünya Kupası için şok karar: Cüneyt Çakır listede yer almadı

FIFA, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemlerin listesini açıklarken listede Cünyet Çakır yer almadı.

Cüneyt Çakır, 2022 Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemler listesinde yer almadı. FIFA ayrıca, Dünya Kupası'nda maç yönetecek hakemler arasında tarihte ilk kez kadın hakemlere yer verdi.

-Stephanie Frappart

-Salima Mukansanga

-Yoshimi Yamashita

CÜNEYT ÇAKIR YOK

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda düdük çalacak hakemler açıklandı. Açıklanan listede Cüneyt Çakır yer almadı.