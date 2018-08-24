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  4. 24 Ağustos 2018 13:49

Fikret Orman'dan transfer açıklaması !

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Karius ilgilendiğimiz oyuncu. İmza atmadan konuşmak doğru olmaz" dedi.

Fikret Orman'dan transfer açıklaması !
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transferler çalışmaları ile ilgili basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Başkan Orman, Liverpool’un kalecisi Loris Karius’la ilgilendiklerini açıkladı. “Marco Fabian gündemde mi? Beşiktaş’ın transferi bitirdiği iddia ediliyor?” şeklindeki soruya Orman, “İmza atmadan konuşmak doğru olmaz. İlgilendiğimiz oyuncular var. Bütçemize uyarsa alırız. Uymazsa almayız” yanıtını verdi.

“Gomez gündemimizde değil

Orman, Mario Gomez iddiaları ile ilgili olarak da “Gündemimizde değil. Hiçbir zaman konuşmadık” açıklamasını yaptı.

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