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  4. 29 Kasım 2019 09:16

'Galatasaray Arda Turan için transfer görüşmesi yapabilir'

El Mundo Deportivo muhabiri Sans, G.Saray'a transferi gündemde olan Arda Turan için, Sözleşmesi 2020'de bitiyor. Barça'nın Galatasaray'dan para isteyeceğini düşünmüyorum ifadesini kullandı.

'Galatasaray Arda Turan için transfer görüşmesi yapabilir'
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El Mundo Deportivo gazetesinden Gabriel Sans, Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olma ihtimali hakkında konuştu.

Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen El Mundo Deportivo'dan Gabriel Sans, "Arda Turan, Başakşehir'le 2.5 yıllık sözleşme yaptı. Galatasaray onu istiyorsa iki kulüple görüşmek zorunda. FIFA kuralları gereği Ocak'ta transfer görüşmesi yapabilir" dedi.

Sözlerine devam eden Sans "Galatasaray transfer için Başakşehir ve Barcelona ile anlaşmalı. Barça zaten Başakşehir'den alması gereken ücreti aldı" ifadelerini kullandı.

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