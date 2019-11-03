Galatasaray'da Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı

Galatasaray'da Rizespor maçında şans bulması beklenen ama kadroya bile giremeyen Taylan Antalyalı’nın neden oynatılmadığı ortaya çıktı.

Sezon başında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan Galatasaray’a transfer edilen 24 yaşındaki futbolcunun antrenman performansının istenen düzeyde olmadığı öğrenildi.

Taylan konusunda aceleci olmayan teknik ekibin oyuncuya özel program uyguladığı ve ilk planda Türkiye Kupası maçlarında sahaya sürüleceği bildirildi.

TERİM, "TAYLAN'IN NE VERECEĞİNİ BİLİYORLAR MI?" DEMİŞTİ

Fatih Terim, Rize maçı sonrası Taylan Antalyalı ile ilgili, "Bu kadar çok konuşulmasını yadırgadım. Taylan'ın Galatasaray'da oyununu seyrettiler mi, ne vereceğini biliyorlar mı çok merak ediyorum. Taylan'ı böyle bir maçta riske atar mıyım. Onun zamanı var" ifadelerini kullanmıştı.

