  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 27 Eylül 2019 18:00

Galatasaray'ın hesabını hackleyen kişi Ryan Babel çıktı

Galatasaray - Fenerbahçe, derbisi öncesi sarı-kırmızılı kulübün Instagram hesabından Hesabımız hacklendi paylaşımı yapıldı. Hesabı hackleyen kişinin ise Ryan Babel olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'ın hesabını hackleyen kişi Ryan Babel çıktı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Galatasaray - Fenerbahçe derbisine 1 gün kala Sarı-Kırmızılı kulübün Instagram hesabından ilginç bir paylaşım geldi.

"Hesabımız hacklendi" ifadesini kullanılan paylaşımın ardından nasıl bir açıklama ya da gönderi geleceği büyük merak konusu oldu.

Mesajdan birkaç dakika sonra ise hesabı ele geçiren kişi ortaya çıktı. Yıldız futbolcu Ryan Babel, Galatasaray'ın hesabından "Hesabınız benim tarafımdan ele geçirildi" yazan bir video paylaştı.

Babel daha sonra da takım arkadaşlarının antrenman anlarından görüntüleri paylaştı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Galatasaray , Gaziantep'te hücre evi baskınında patlama , ryan babel
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM