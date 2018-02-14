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  4. 14 Şubat 2018 14:01

Gerçek ortaya çıktı ! Messi ve Ronaldo...

Dünyanın en yetenekli futbolcuları arasında gösterilen Messi ile Cristiano Ronaldo hakkında 2012 yılına ait bir transfer iddiası ortaya çıktı.

Gerçek ortaya çıktı ! Messi ve Ronaldo...
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Dünya futbolunun iki süper yıldızı Messi ile Ronaldo hakkında tüm sporseverleri şaşrıtacak bir transfer iddiası ortaya çıktı. 2012 yılında PSG ile dirsek temasında olan Ronaldo'nun transferi için Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in şartlı onay verdiği ortaya çıktı. Perez'in şartlı onayı ise neredeyse tüm istatistikleri alt üst edecek cinsten.

France Football'un haberine göre, Perez'in Ronaldo'ya 200 milyon euro'luk bonservis bedelini getirmesi şartıyla izin verdiği ve yıldız futbolcuya da elde edilen geliri Lionel Messi'nin transferinde kullanacağını söylediği belirtildi.

O dönemde Messi'nin Barcelona ile olan sözleşmesinde 200 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyordu.

Ancak Ronaldo'nun transferi gerçekleşmeyince Messi'nin olası bir Real Madrid transferi de suya düşmüş oldu.

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