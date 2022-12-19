Hakemin kararını beğenmeyip, hakeme saldırdılar

İstanbul 1. Amatör Lig'de oynanan Sefaköy Kartalspor - Bağcılar Ateştuğla Spor maçında Sefaköy temsilcisinin oyuncu ve taraftarları, karşılaşma sonunda kararlarını beğenmedikleri hakeme saldırdı.

İstanbul 1. Amatör Lig'de dün oynanan Küçükçekmece Sefaköy Kartalspor - Bağcılar Ateştuğla Spor müsabakasında saha karıştı. Edinilen bilgiye göre, iki takım arasındaki mücadelede uzatmalara yenik olarak giren Sefaköy Kartalspor, hakemin kararlarına tepki gösterdi. Uzatmalarda hakem Ateştuğla Spor lehine penaltı kararı verdi.

Penaltının kullanılmasının ardından Sefaköy Kartalspor oyunu başlatmak istedi ancak hakem son düdüğü çaldı. Bunun üzerine Sefaköylü futbolcular ve taraftarlar, hakeme saldırmaya başladı. Araya polis girmesine rağmen hakeme saldırı sürdü. Polisin, hakemi sahadan çıkarmasıyla oyuncu ve taraftarlar dağılmaya başladı.

Saldırı anları bir taraftarın cep telefonu kamerasına yansıdı.