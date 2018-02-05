Hasan Şaş ve Ümit Davala çıldırdı !

Galatasaray'ın Sivasspor'a konuk olduğu karşılaşmada iki takımın yedek kulübeleri arasında tartışma çıktı. Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor, konuk ettiği Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 14. dakikasında iki takım yedek kulübeleri arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Bir faul kararı sonrası iki yedek kulübesi de gerilirken Hasan Şaş ve Ümit Davala güçlükle sakinleştirildi. Fatih Terim’in müdahele etmesi sonrası, iki hoca kulübeye geri dönerken olaya hemen müdahele eden Fırat Aydınus, karşılaşmanın dördüncü hakemi Özgür Yankaya’dan olayla ilgili bilgi aldı.

Aydınus, benzer bir durumun tekrar meydana gelmesi durumunda hocaları tribüne göndereceği yönünde uyardı.