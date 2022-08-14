İki ünlü teknik adam birbirine girdi

Tottenham teknik direktörü Antonio Conte ile Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel 68. dakikada gelen beraberlik golünden sonra saha kenarında kavga etti.

Premier Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Chelsea ile Tottenham, Londra Derbisi'nde karşı karşıya geldi.

Premier Lig'in ikinci haftasında ilk hafta maçlarını kazanan Chelsea ile Tottenham, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi.

Mücadele 2-2 berabere sona erdi. Chelsea'nin golleri 19. dakikada Kalidou Koulibaly ve 77. dakikada Reece James'den gelirken, Tottenham'ın golleri ise 68. dakikada Hojbjerg ve 90+6. dakikada Harry Kane'den geldi.

CONTE İLE TUCHEL BİRBİRİNE GİRDİ

Tottenham teknik direktörü Antonio Conte, 68. dakikada gelen beraberlik golünden sonra Chelsea kulübesine doğru sevincini yaşadı. Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel bunun üzerine Conte'nin üzerine yürüdü.

İkilinin arasında itişme yaşandıktan sonra, hakem Anthony Taylor iki isme de sarı kart çıkardı.

Maç sonrasında iki teknik direktör el sıkışmaları sırasında, sinirler bir kez daha gerildi. Oyuncuların da karıştığı gerginlik uzun bir süre devam etti.

Bu sonuçla birlikte Chelsea ve Tottenham puanını 4'e yükseltti.

Chelsea 3. hafta mücadelesinde Leeds United'a konuk olurken; Tottenham ise sahasında Wolverhampton ile karşılaşacak.

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