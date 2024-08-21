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İlkay Gündoğan'ın yeni takımı belli oldu

İlkay Gündoğan'ın yeni takımı belli oldu
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Barcelona'dan ayrılan İlkay Gündoğan, eski takımı Manchester City ile anlaştı.

Barcelona'dan ayrılan İlkay Gündoğan, eski kulübü Manchester City ile anlaştı. Gündoğan, Barcelona'dan bedelsiz olarak İngiliz ekibine katılacak.

İlkay, 7 yıllık City kariyerinin ardından geçen sezon bedelsiz olarak Barcelona'ya katılmıştı.

Katalan ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Gündoğan, özellikle geçen sezon bazı maçların ardından takıma yönelik eleştirileriyle gündeme gelmişti.

İlkay, takımının yeni sezondaki hazırlık kampında yer alsa da La Liga'daki ilk maçında sakatlık gerekçesiyle maç kadrosuna alınmamıştı.

Dün, Barcelona'dan ayrılacağı kesinleşen İlkay'ın ismi Manchester City ve Suudi Arabistan ekiplerinin yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Manchester City'nin, eski kaptanı ile 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN KARİYERİ

Schalke 04 altyapısında yetiştikten sonra asıl patlamasını Dortmund'da yapan İlkay, Almanya'da geçirdiği yılların ardından 2016'da Premier Lig'in yolunu tuttu.

Manchester City'de geçirdiği 7 sezonun tamamında Pep Guardiola ile çalışan Gündoğan, City ile 5'i Premier Lig, 2'si FA Cup, 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 13 kupa kazandı.

İlkay, geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla çıktığı 48 maçta 5 gol 14 asist kaydetmişti.

Etiketler ilkay gündoğan barcelona Manchester City transfer
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