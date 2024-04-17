İsmail Kartal'dan Olympiakos maçı öncesi açıklama

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde oynayacakları Olympiakos maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal ve futbolcusu Dusan Tadic, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finali rövanşında oynanacak Olympiakos maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARIMIZLA BİRLİKTE YARI FİNALE ÇIKMAK İSTİYORUZ"

"Oyuncularımızla yapmış olduğumuz toplantı ve antrenmanları yaptık. 3-2 kaybettik ilk maçta. Yarın muhteşem taraftarımızın önünde yarı finale çıkmak için oynayacağız. İyi bir takıma karşı oynuyoruz. Olympiakos köklü iyi bir takım ama biz de iyi bir takımız. Yarın taraftarımızın bize vereceği destekle rakibimizi yenerek yarı finale adımımızı atmak istiyoruz."

"Taraftarların maç başından sonuna kadar bizi destekleyeceklerine inanıyoruz. Onların vereceği destekle de oyuncularımın performansının artabileceğini düşünüyorum."

"DJIKU OYNAYABİLİR"

"Djiku çok iyi durumda bu akşamki antrenmanda bakacağız. Yarın maçta oynayabilir. Djiku çok kaliteli ve karakterli bir oyuncu. Bir maçta ayak tarak kemiği kırılıyor maçı o şekilde tamamlıyor ve kırıktan haberi yok. Her oyuncumuz bizim için değerli. Bu akşam değerlendirme yapacağız."

"Oyuncularımızla beraber çok zor bir süreçten geçtik tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu akşam son yapacağım antrenmanda bu sezonun belkide en ideal 11 ile yarın ki maça başlamayı ümit ediyorum."

"EKSİKLERE RAĞMEN FELSEFEMİZDEN VAZGEÇMEDİK"

"Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bu kadar eksiğe rağmen oyun planımızdan ve felsefemizden asla vazgeçmedik. Olympiakos maçında en önemli 3-4 oyuncum oynayamadı çünkü onları korumak zorundaydık. İnsanlar bunları bilmediği için... Sakatlığı geçen oyuncu, maça çıkmadan önce en az 8-10 antrenmana çıkmalı."

"Sezonun başında çok iyi başladık. Daha sonra yaşanan sakatlıklar o istediğimiz güçlü oyunu bir dönem yapamadık. Bu böyle gidecek diye bir şey yok. Yarın çok önemli bir maçımız var. İnşallah bıraktığımız yerden devam ederiz."

"PENALTI ÇALIŞTIK"

"Hafta içi bir penaltı çalıştık.Bu akşam da penaltılara çalışacağız. Umarım iş penaltılara kalmaz."

"OOSTERWOLDE BEKLENENDEN HIZLI İYİLEŞEBİLİR"

"Oosterwolde'nin çok güçlü bir kas yapısı var ve iyi durumda. Biz de beklenenden çok daha erken döneceğini düşünüyoruz. Belki de lig bitmeden aramıza katlabilir."

SAKATLIKLAR

"Sakatlıklar konusunda size bir şeyler söylemek istiyorum. Tadic ne dedi? 50. maçıma çıkıyorum. 8-9 tane de Milli Takım maçlarında oynadı. Avrupa'nın birçok kulüplerine bakın. Liverpool, Manchester United, Bayern Münih. İnternet sayfalarından çok net görebilirsiniz. Bu kadar yüksek maç oynayan futbol takımlarında maalesef günümüz futbolunun en büyük hastalığıdır sakatlıklar. Avrupa'daki büyük futbol takımlarının serzenişleri var. Bu kadar fazla maç oynatmak zararlı. Ayrıca Hollandalı bir bilim adamının açıkladığı rapora Covid-19'dan sonra sporcu sakatlığı yüzde 200 artmış. İnsanlar İsmail hocanın antrenmanları ağrı mı eksik mi fazla mı diyebilir. Ben böyleysem Liverpool, Manchester United, Bayern Münih'in cevabını kim verecek? Her yıl Avrupa'da böyle. İnternetten açın bakın. Kaç oyuncu sakatlanmış? Kaç oyuncuları tedavi altında? Sizi bilgilendirmek istedim."

"TURU ATLAMAK İSTİYORUZ"

"Herkese merhaba yarın ilginç bir maç olacağını düşünüyorum İki takım da çok kaliteli oyunculardan kurulu. İlk maç çok hatalar yaptık yarın bu hataları tekrarlamamak istiyoruz. Taraftarımız önünde iyi bir sonuç almak istiyoruz. Zor bir maç olacağını düşünüyorum. Turu atlamak istiyoruz."

"KANITLAMAMIZ GEREKİYOR"

"Bizim her anlamda onlardan daha iyi olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Fiziksel, taktiksel ve teknik olarak her alanda daha iyi olduğumuzu kanıtlamalıyız. Sorumluluk almamız gerekiyor saha içerisinde çünkü Fenerbahçe'yi yarı finale çıkarmak bizler için zorunluluk."

"İnanılmaz bir taraftarımız olduğunu düşünüyorum. Hatta gördüğüm en iyisi diyebilirim. Onlar bizim 12. adamımız kesinlikle arkamızdaki itici güç.Bunu pozitif anlamda kullanmamız gerekiyor. Sorumlulukları almamız gerekiyor. Sezon boyunca taraftarlarımızın desteğini arkamızda hissettik. Yarın da onların itici gücüyle birlikte başarabileceğimizi düşünüyorum."

"İlk maçta ilk 10 dakikada iyi başladığımızı düşünüyorum.Fakat daha sonrasında iki hata yaptık ve maçın seyri değişti. Umarım bu hataları yarın tekrarlamayız. Çünkü bu tarz iyi takımlara karşı hata yaptığınızda sizi cezalandırabiliyorlar"

"Böylesine güzel bir kulüpte 50 maça çıkmak ve taraftarlarımızın önünde oynamak benim için büyük bir onur. Yarın yarı finale çıkarak bunu daha güzel bir hale getirmek istiyoruz."

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Olympiakos maçı yarın saat 22.00'da başlayacak. Mücadele TV8'den şifresiz yayınlanacak.