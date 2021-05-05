  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Şampiyonlar Ligi finaline alınacak taraftar sayısı belli oldu

İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline alınacak taraftar sayısı belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na 25 bin taraftar alınmasına karar verildi.

UEFA'dan İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için seyirci müjdesi geldi.

UEFA, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali için finalist takımlara 4.000'er bilet ayrılacağını açıkladı. Kalan biletlerin yerel organizasyon komitesine, UEFA'ya, ulusal derneklere, ticari ortaklara ve yayıncılara dağıtılacağı öğrenildi. Dev finalde stadın 3'te 1 kapasitesi olmak üzere 25 bin seyirci alınması bekleniyor.

İLK FİNALİST MANCHESTER CİTY
İstanbul'da oynanacak final için ilk bileti, dün oynanan yarı final rövanş maçında Paris Saint Germain'i 2-0 mağlup eden İngiliz devi Manchester City aldı. City'nin rakibi bu akşam oynanacak Chelsea-Real Madrid maçının ardından belli olacak. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Etiketler şampiyonlar ligi taraftar sayı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İbrahim Uslu: ''Muhalefet bunu yaparsa Erdoğan ilk turda kazanamaz''
Erdoğan mı, İmamoğlu mu, Yavaş mı ? Son anket açıklandı
Tam kapanma uzayacak mı ? Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Doktorlar şoke oldu! 7 çocuk bekleyen anne 9 çocuk doğurdu!
CHP’den AK Parti'ye 128 saniyelik ''tam'' kapanma videosu
Bakan Ziya Selçuk'un gençlik fotoğrafı olay oldu!
Güler misin ağlar mısın? AK Partili vekil Afganistan'ı Türkiye sandı!
Eski kasa BMW'sini restorasyona bıraktı... İşte sonuç...
Erdoğan'dan camide biber gazlı müdahale için ilk yorum
Prof. Dr. Uğur Şahin Covid-19 pandemisinin biteceği tarihi verdi