Kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan geri mi dönüyor? İlginç detay...

Geçtiğimiz hafta flaş bir şekilde kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. İki futbolcunun da akıbeti henüz belli olmazken, yönetimin tavır değişikliğine gittiği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye gelerek taraftarları mutlu eden Mesut Özil, geçtiğimiz hafta kadro dışı bırakılarak camiada deprem etkisi yaratmıştı. Sarı-Lacivertli kulübün, geçtiğimiz perşembe günü kadro dışı kaldığını duyurduğu iki futbolcuya, tebligatları daha sonra yaptığı ortaya çıktı! Gündüz saatlerinde Twitter hesabında yapılan bilgilendirmenin ardından iki futbolcunun büyük şaşkınlık yaşadığı, birkaç saat sonra ise kendilerine bu haberin verildiği öğrenildi.

‘İZİNLİ’ İFADESİ

Fenerbahçe yönetiminin, sebep dahi belirtilmeden kamuoyuna yapılan duyuru sonrası tavır değişikliğine gittiği, oyunculara yönelik bilgilendirmede, ‘tedbiren kadro dışı kararı alınarak, izinli sayıldıkları’ ifadesinin kullanıldığı öğrenildi. Sarı-Lacivertli kurmayların yapılacak ilk toplantında Mesut Özil ve Ozan Tufan ile ilgili nihai kararını netleştirmesi bekleniyor.

KADRO DIŞI DUYURUSUNDA ŞU İFADELERE YER VERİLMİŞTİ

"Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır. Kamuoyuna duyurulur."