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  4. KAP geldi, taraftar çıldırdı: Barcelona'nın yıldızı Beşiktaş'ta!

KAP geldi, taraftar çıldırdı: Barcelona'nın yıldızı Beşiktaş'ta!

KAP geldi, taraftar çıldırdı: Barcelona'nın yıldızı Beşiktaş'ta!

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip yıldız isim Miralem Pjanic'i KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'ın yeni orta saha oyuncusu Miralem Pjanic oluyor. Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Barcelona'dan 1 yıllığına kiralanacak Bosna Hersekli futbolcunun maaşını bir kısmını Beşiktaş ödeyecek.

22:30'da İstanbul'a gelmesi beklenen Pjanic, sağlık kontrolünün ardından Levent'te bulunan lisans binasına geçecek. 

Kariyerinde Metz, Lyon, Juventus'ta forma giyen Bosna Hersekli oyuncu, geçen sezon başında Barcelona'ya transfer oldu. Pjanic, geçen sezon İspanyol ekibiyle 30 maça çıktı.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş transfer Miralem Pjanic
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