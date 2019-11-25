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  4. 25 Kasım 2019 14:04

Kayserispor'da Ntep, Tavares ve Bilal Başacıkoğlu kadro dışı

Kayserispor'da Ntep, Tavares ve Bilal Başacıkoğlu kadro dışı bırakıldı. Ayrıca Bilal Başaçıkoğlu, taraftarla münakaşaya girmesi sebebiyle para cezası verildi.

Kayserispor'da Ntep, Tavares ve Bilal Başacıkoğlu kadro dışı
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Kayserispor'da son dakika gelişmesi...

Süper Lig'de zor günler geçiren Kayserispor’da Paul-Georges Ntep, Adryan Oliveira Tavares ve Bilal Başacıkoğlu kadro dışı bırakıldı.

Ayrıca taraftarlarla münakaşaya girmesi sebebiyle Bilal’e para cezası verildi.

BİLAL BAŞAÇIKOĞLU: ANNEME VE AİLEME KÜFÜR EDİLDİ

4-1 yenildikleri Sivasspor maçı sonrası taraftarla tartışan Bilal Başacıkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Tepki gösterir, eleştirebilirsiniz. Formasını giydiğim her kulübün taraftarına her zaman saygı duydum, onlar için mücadeleden geri durmadım, görebilir, görmezden gelebilirsiniz. Mağlubiyet sonrası en az sizler kadar benim de moralim bozuluyor. İnanabilir, inanmayabilirsiniz. Ancak herkesin aile, anne gibi kıymetli değerlere saygı göstermesi mecburidir. Ben böyle yetiştirildim, böyle gördüm. Kaybettikten sonra yaşadığım üzüntünün üstüne böylesi kıymetli değerleri umursamadan şahsıma, anneme ve aileme edilen küfürler beni de karşılık vermek durumunda bıraktı. Başımı öne eğip küfürleri kabullenemezdim. Sosyal medya da yansıyan görüntülerin izahı tamamen bu şekildedir."

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