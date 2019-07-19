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  4. 19 Temmuz 2019 18:45

MAÇTA GOL YOK | Fenerbahçe - Bursaspor

İlk hazırlık maçında Boluspor'u deplasmanda 2-0 yenen Fenerbahçe, ikinci mücadelesinde 1. lig ekiplerinden Bursaspor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Vedat Muriç, maça ilk 11'de başladı. Max Kruse, Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues ise yedekler arasında...

MAÇTA GOL YOK | Fenerbahçe - Bursaspor
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Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına Boluspor galibiyetiyle başlayan Sarı Lacivertli ekip, ikinci maçında 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile karşılaşıyor.

Bolu mücadelesinde süre almayan yeni transferlerden Vedat Muriç, Bursa maçında ilk 11'de başladı. Max Kruse, Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues ise yedekler arasında yer alıyor.

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FENERBAHÇE 0 - 0 BURSASPOR (İlk yarı oynanıyor)

FENERBAHÇE: Harun, Jailson, Sadık, Okan, Cebrail, Tolgay, Tolga, Alper, Mehmet Ekici, Zajc, Muriqi
YEDEKLER: Oytun, Batuhan, Serdar, Hasan Ali, Murat Sağlam, Ozan, Emre Belözoğlu, Moses, Kruse, Garry Rodrigues, Allahyar

BURSASPOR: Ataberk, İsmail, Sedat, Rüştü, Atanasov, Ozan İsmail, Emirhan, Burak, Onur Atasayar, Kubilay, Çağatay
YEDEKLER: Yağız Efe, Umut, Murat, Kerem, Enes, Muhammed Emin, Ramazan, Sebahattin, Eren, Batuhan, Ali

Fenerbahçe'nin yapacağı hazırlık maçlarının tarihleri şöyle:

22 Temmuz Pazartesi: Fenerbahçe - Wolfsburg
25 Temmuz Perşembe: Fenerbahçe - Hertha Berlin
30 Temmuz Salı: Fenerbahçe - Bayern Münih
31 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Tottenham/Real Madrid
7 Ağustos Çarşamba: Fenerbahçe - Cagliari
11 Ağustos Pazar: Fenerbahçe - (Rakip ilerleyen tarihlerde açıklanacak)

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