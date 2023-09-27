Maçta sakatlanan Younes Belhanda, hastaneye kaldırıldı
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken maçta sakatlanan Younes Belhanda, hastaneye kaldırıldı.
Baş dönmesi nedeniyle oyundan çıkan Adana Demirspor futbolcusu Younes Belhanda, hastaneye kaldırıldı.
Faslı orta saha, maçta takımının ilk golüne imza atmıştı.
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