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Messi ilk maçında şov yaptı

Messi ilk maçında şov yaptı
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MLS ekibi Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta fileleri havalandırmayı başardı. Yıldız futbolcu, 90+4. dakikada frikikten attığı golle takımına galibiyet getirdi.

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen 2023 Ligler Kupası grup maçında, ABD'nin Inter Miami takımı, Meksika temsilcisi Cruz Azul'u 20 bin seyirci kapasiteli DRV PNK Stadı'nda konuk etti. Karşılamanın ilk yarısını Inter Miami, 44. dakikada Robert Taylor'ın kaydettiği golle 1-0 önde kapattı. Cruz Azul, 65. dakikada Carlos Antuna'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi. 54. dakikada Benjamin Cremaschi'nin yerine dahil olan 36 yaşındaki Messi, 90+4. dakikada frikikten attığı golle takımının sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

Messi'yi canlı izleyebilmek adına Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James, ünlü tenisci Serena Williams gibi isimler karşılaşmayı tribünden takip etti.

İHA

Etiketler lionel messi frikik inter miami
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