Mesut Bakkal: Malatyaspor'u yenip beklemekten başka çaremiz yok

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşan Bursaspor, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Kendi sahamızda çok büyük bir fırsat kaçırdık. Kaçan penaltı var. Verilmeyen goller var. Şimdi seyrettim. Aytaç’ın pozisyonu kesin penaltı. Antalya’ya giderken herkes umutsuzdu. Futbolda neyin ne olacağı belli olmaz. Son maçta Malatya’yı yenmemiz gerekiyor. Diğer takımların sonuçlarının ne olacağını kimse kestiremiyor. Çok stres var. Daha da üretken olmamız lazım. Söylenecek bir şey yok. Seyirciye teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir coşku vardı. Malatya maçını yenip beklemekten başka çaremiz yok” dedi.

ÜÇ OYUNCU SEZONU KAPATTI

Süper Lig'de Göztepe'ye karşı yaşadığı puan kaybıyla ligde kalma umutlarını son haftaya bırakan Bursaspor'da 3 oyuncu kart cezası nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü hafta kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor, haftaya bir puan önünde giren Göztepe'yi sahasında ağırlarken, maçtan golsüz eşitlikle ayrıldı. Böylelikle ligde kalma umutlarını son haftaya bırakan yeşil-beyazlı ekipte puan kaybının üzüntüsü yaşanırken, 3 oyuncu da sezonu kapadı. Göztepe maçına kart sınırında çıkan Ertuğrul Ersoy, Allano Lima ve Aurelien Chedjou gördükleri sarı kartlar nedeniyle ligin son haftasında deplasmanda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor karşısında cezalı duruma düştü. Kart sınırındaki diğer oyuncular Aytaç Kara, Tunay Torun ve Iasmin Latovlevici ise maçı kart görmeden tamamladı.

