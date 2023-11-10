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A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
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A Milli Takım'ın Almanya ve Gallar maçları için aday kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın 18 Kasım'da özel maçta Almanya ve 21 Kasım'da UEFA EURO 2024 Elemeleri'ndeki son maçında Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:

KALECİ: Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Adana Demirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

SAVUNMA: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (AS Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

ORTA SAHA: Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

FORVET: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Yusuf Yazıcı (Lille)

A Milli Takım aday kadrosu

 

Etiketler a milli takım aday kadro almanya galler
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