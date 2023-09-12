A Milli Takımımızdan kötü prova

Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda mücadele eden A Milli Takım, bay geçtiği haftada hazırlık maçında karşılaştığı Japonya'ya 4-2 mağlup oldu.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu’nda haftayı bay geçen Türkiye, hazırlık maçında Japonya ile karşı karşıya geldi. Belçika’nın Genk şehrindeki Cegeka Arena’da oynanan mücadelede Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Allard Lindhout düdük çaldı. Lindhout’un yardımcılıklarını ise Rens Bluemink ve Roy de Nas üstlendi.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5’inci maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kalan millilerde, teknik direktör Stefan Kuntz bu maçta görev yapan birçok oyuncuya Japonya karşısında görev vermedi. Kaleyi Uğurcan Çakır’a emanet eden Kuntz, savunma dörtlüsünü; Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Onur Bulut’tan oluşturdu. Orta alanda Salih Özcan, Salih Uçan ve Orkun Kökçü’yü görevlendiren Alman teknik adam, hücum hattının sağında Yusuf Sarı, solunda İrfan Can Kahveci’yi 11’de görevlendirdi. Kuntz’un gol yollarındaki tercihi ise Bertuğ Yıldırım oldu.

Karşılaşmaya daha iyi başlayan taraf Japonya oldu. Japonlar, 15’inci dakikada Atsuki Ito ile 28 ve 36’ncı dakikalarda Nakamura’nın golleriyle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. Millilerin ilk yarıdaki tek golü ise 44’üncü dakikada Ozan Kabak’tan geldi. Milli takımda ikinci yarının başında Altay Bayındır, Merih Demiral, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder; Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Salih Uçan’ın yerine oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın 61’inci dakikasında Türkiye farkı 1’e indirdi. Sol kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahası içindeki Cengiz’i gördü. Cengiz Ünder’in yerden sert çevirdiği top Japonya savunmasından sekip Bertuğ’un önünde kaldı. Altıpasın hemen dışında Bertuğ’un ayak koyduğu top ağlara gitti. Skoru 3-2’ye getiren golün ardından Ay-yıldızlılar, rakip sahada baskıyı arttırdı. Millilerin girdiği pozisyonları değerlendirememesinin ardından 77’nci dakikada Japonya penaltı kazandı. Hızlı gelişen atakta sağ kanattan topla hareketlenen Ito, İsmail Yüksek’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Allard Lindhout penaltı noktasını gösterdi. 78’inci dakikada Ito, kaleci Altay ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Türkiye, hazırlık maçında Japonya’ya 4-2 mağlup oldu.

YUSUF SARI İLK KEZ GÖREV YAPTI

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Yusuf Sarı, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna dahil edilmişti. Ermenistan mücadelesinde görev almayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Japonya mücadelesinde ilk 11’de forma giydi. Yusuf Sarı, Japonya karşısında milli takım formasını ilk kez terletti.

BERTUĞ GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Milli takımın forveti Bertuğ Yıldırım, Japonya maçında gollerine devam etti. Ermenistan karşılaşmasında ilk kez milli takım forması giyen Bertuğ, millilere 1 puanı getiren golü kaydetmişti. 21 yaşındaki golcü oyuncu, Japonya mücadelesinde de attığı golle alkış topladı.

JAPONYA’YA KARŞI 2’NCİ MAĞLUBİYET

A Milli Futbol Takımı, tarihinde Japonya ile 3’üncü kez karşı karşıya geldi. 1997 yılında oynanan karşılaşmayı Japonya 1-0 kazanmıştı. İki ekip, 2022 Dünya Kupası’nda Son 16 Turu’nda bir kez daha karşı karşıya gelmiş, milliler Ümit Davala’nın golüyle rakibini 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

EURO 2024 ELEMELERİ TÜRKİYE MAÇ TAKVİMİ

12 Ekim 2023 Hırvatistan Türkiye- saat 21.45

15 Ekim 2023 Türkiye Letonya- saat 21.45

21 Kasım 2023 Galler Türkiye- saat 22.45

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)

Orta saha-forvet: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).