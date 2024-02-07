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A Millierin maç takvimi belli oldu

A Millierin maç takvimi belli oldu
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi iki tane hazırlık maçı oynayacak. İşte Türkiye'nin maç takvimi...

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası finalleri hazırlıkları kapsamında Mart ayında iki özel maç yapacak. İlk olarak 22 Mart Cuma günü Budapeşte’de yer alan Puskas Arena’da Macaristan ile karşılaşacak Ay-Yıldızlılar, 26 Mart Salı günü ise Viyana’daki Ernst Happel Stadyumu’nda Avusturya ile mücadele edecek. Avusturya - Türkiye karşılaşması TSİ 22.45’te başlayacak. Macaristan - Türkiye müsabakasının başlama saati ise daha sonra duyurulacak.

Teknik direktörlüğünü 2018 yılından itibaren İtalyan teknik adam Marco Rossi’nin üstlendiği Macaristan, EURO 2024 finallerinde Almanya, İskoçya ve İsviçre ile birlikte A Grubu’nda mücadele verecek. Alman teknik direktör Ralf Rangnick’in teknik direktörlüğünü yaptığı Avusturya ise EURO 2024 finallerinde Fransa, Hollanda ve play-off A yolundan gelecek üçüncü takımla beraber D Grubu’nda yer alacak.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te Portekiz, Portekiz, Çekya ve Play-Off turundan gelecek rakibiyle kozlarını paylaşacak.

 

Etiketler Türkiye A Milli Futbol Takımı EURO 2024 a milli futbol takımı a milliler
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