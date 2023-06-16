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Arda Güler tarihe geçti

Arda Güler tarihe geçti
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A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3'üncü maçında Letonya ile deplasmanda karşılaştı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan isimlerden biri olan Arda Güler, tarihe geçti.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Letonya ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler tarihe geçmeyi başardı.

EN GENÇ ÜÇÜNCÜ OYUNCU OLDU

Arda, A Milli Takım ile bir maça ilk 11'de başlayan en genç üçüncü oyuncu oldu. Milli forma ile ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncular şu şekilde...

Batuhan Karadeniz 17 yıl - 5 ay - 16 gün

Caner Erkin 17 yıl - 7 ay - 22 gün

Arda Güler 17 yıl - 8 ay - 25 gün

Etiketler arda güler tarih milli takım
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