Arda Güler tarihe geçti
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3'üncü maçında Letonya ile deplasmanda karşılaştı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan isimlerden biri olan Arda Güler, tarihe geçti.
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Letonya ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler tarihe geçmeyi başardı.
EN GENÇ ÜÇÜNCÜ OYUNCU OLDU
Arda, A Milli Takım ile bir maça ilk 11'de başlayan en genç üçüncü oyuncu oldu. Milli forma ile ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncular şu şekilde...
Batuhan Karadeniz 17 yıl - 5 ay - 16 gün
Caner Erkin 17 yıl - 7 ay - 22 gün
Arda Güler 17 yıl - 8 ay - 25 gün
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