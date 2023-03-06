Bertuğ Yıldırım ve Umut Nayir milli takımda

Golcü futbolcular Bertuğ Yıldırım ve Umut Nayir, A Milli Takım'ın geniş oyuncu havuzuna dahil edildi.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre golcü futbolcular Bertuğ Yıldırım ve Umut Nayir, A Milli Takım'ın geniş oyuncu havuzuna dahil edildi.

Bertuğ Yıldırım, Hatayspor formasıyla 16 maçta forma giyip, 4 gol 2 asistle oynadı.

Umut Nayir ise Ümraniyespor formasıyla 20 maçta 10 gol 2 asist ile oynadı.

Stefan Kuntz'un bu oyunculardan en az bir tanesini milli takım aday kadrosuna davet etmesi bekleniyor.