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Bertuğ Yıldırım ve Umut Nayir milli takımda

Bertuğ Yıldırım ve Umut Nayir milli takımda
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Golcü futbolcular Bertuğ Yıldırım ve Umut Nayir, A Milli Takım'ın geniş oyuncu havuzuna dahil edildi.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre golcü futbolcular Bertuğ Yıldırım ve Umut Nayir, A Milli Takım'ın geniş oyuncu havuzuna dahil edildi.

Bertuğ Yıldırım, Hatayspor formasıyla 16 maçta forma giyip, 4 gol 2 asistle oynadı.

Umut Nayir ise Ümraniyespor formasıyla 20 maçta 10 gol 2 asist ile oynadı.

Stefan Kuntz'un bu oyunculardan en az bir tanesini milli takım aday kadrosuna davet etmesi bekleniyor.

Etiketler bertuğ yıldırım umut nayir milli takım
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