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  5. 11 Ekim 2019 21:14

Emre Belözoğlu, Arnavutluk maçına iğne ile çıkmayı kabul etti

Arnavutluk maçı öncesi, Emre Belözoğlu'ndan büyük bir fedakarlık geldi. A Milli Takımımızın kaptanı Emre Belözoğlu, sakatlığına ve riski olmasına rağmen Arnavutluk maçına iğneyle çıkmayı kabul etti.

Emre Belözoğlu, Arnavutluk maçına iğne ile çıkmayı kabul etti
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A Milli Takımımızın EURO2020 elemeleri öncesinde kaptan Emre Belözoğlu'ndan önemli bir fedakarlık geldi.

Tecrübeli oyuncu, sakatlığı nedeniyle oynamasının zor olduğu karşılaşma öncesinde gelecekte risk olmasına rağmen "iğne olarak" sahaya çıkmayı kabul etti.

TRT Spor'un aktardıği bilgiye göre Emre Belözoğlu, doktorların iğne ile oynaması halinde sorun yaşayabileceğini söylemesine rağmen "Bu maçta olmazsam ilerisi yok ki" diyerek oynamak istediğini teknik heyete belirtti.

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