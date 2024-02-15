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FIFA sıralaması güncellendi: Türkiye iki basamak yükseldi

FIFA sıralaması güncellendi: Türkiye iki basamak yükseldi
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A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında iki basamak yükselerek 35'inci sıraya yerleşti.

FIFA tarafından açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak olan Ay-yıldızlılar, bin 505,28 puanla iki basamak atlayarak 35’inci sıraya yükseldi. Ekim 2023'ten itibaren FIFA sıralamasında toplam 7 sıralık bir yükseliş kaydeden Ay-yıldızlı ekip, bu performansla Mayıs 2021'den günümüze kadar olan dönemdeki en üst pozisyonuna ulaştı.

FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan sıralamada ilk 10 basamakta herhangi değişiklik olmazken, 2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin bin 855 puanla birinci, Fransa bin 845 puanla ikinci, İngiltere bin 800 puanla üçüncü, Belçika bin 798 puanla dördüncü, bin 784 puanlı Brezilya da beşinci sıradaki yerini korudu. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 4 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.

 

DHA

Etiketler FIFA sıralaması türkiye a milli futbol takımı
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