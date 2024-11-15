Galler maçı öncesi A Milli Takım'dan kötü haber
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Ahmed Kutucu sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"ikas Eyüpspor'da forma giyen millî futbolcumuz Ahmed Kutucu, sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı.
Geçtiğimiz hafta ikas Eyüpspor'un Adana Demirspor A.Ş. ile oynadığı müsabakada sol arka adalesinden sakatlık yaşayan millî futbolcumuzun tedavisine hafta başından itibaren A Millî Takımımızın Riva'daki kampında devam edilmekteydi. Ancak, Ahmed Kutucu'nun sakatlığının A Millî Takımımızın UEFA Uluslar Lig maçları sürecinde tam olarak geçmeyeceği belirlendiğinden, millî futbolcumuzun tedavisini kulübünde sürdürmesi kararlaştırıldı."
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