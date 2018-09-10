İsveç - Türkiye: 2-3

A Milli takımımız, Uluslar Ligi'ndeki 2. maçında İsveç karşısında muhteşem bir geri dönüşle 3-2 kazandı ve ilk galibiyetini elde etti.

Milli takımımız karşılaşmaya etkili başlayan taraftı. İsveç'e alan bırakmayan milli takımımız, Oğuzhan ve Hakan önderliğinde poziyonlar bulmaya çalıştı. Ancak önemli fırsatları kullanamadık. Kalemize sadece bir kez bireysel bir hatayla gelebilen İsveç 34. dakikada öne geçmeyi başardı. Sebastian Larsson'un ceza sahasına gönderdiği topla sol tarafta buluşan Augustinsson'un altıpasın önüne çıkarttığı topa Thelin'in kafa vurdu, Sinan çeldi. Direkten dönen topu takip eden Thelin takımını öne geçiren isim oldu.

İlk yarı bu skorla sona ererken, 49. dakikada fark ikiye çıktı. Claesson'un orta sahadan kaptığı topu sürdü ve ceza sahası dışından çok sert vurdu: 2-0. Bu gole cevabımız çok kısa sürede geldi. 51. dakikada sağ taraftan Mehmet Topal'ın uzun pasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu Mikael Lustig'i ekarte edip yerden köşeye nefis vurdu ve Olsen'in çabasına rağmen top ağlara gitti. Golden sonra kontrolü tamamen ele geçiren millilerimizin baskısı son dakikalarda geldi. 86. dakikada Cenk ile ver kaç yapan Emre Akbaba, golcü ismin harika topuk pasında skora denge getiren isim oldu. Emre 90+2'de bir de kafa golü attı ve milli takımımız muhteşem geri dönüşe imza attığı maçı 3-2 kazanarak Uluslar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.