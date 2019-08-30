Milli takım aday kadrosu açıklandı!

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde yapacağı Andorra ve Moldova maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra, 10 Eylül'de deplasmanda Moldova ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre )

Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir ), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

İKİ FUTBOLCUYA İLK DAVET

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Andorra ve Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım'da iki futbolcu ilk kez aday kadroya alındı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra, 10 Eylül'de deplasmanda Moldova ile karşılaşacak. Bu müsabakalar için açıklanan aday kadroda iki yeni futbolcu kendisine yer buldu.

Geçen sezon TFF 1. Lig'de Gençlerbirliği forması giyen ve bu yaz İtalya'nın önemli kulüplerinden Roma'ya transfer olan savunma oyuncusu Mert Çetin ile Trabzonspor'un başarısında önemli rol alan Abdulkadir Parmak, ilk kez A Milli Takım formasını giymenin heyecanını yaşayacak.

15 OYUNCU YURT DIŞINDAN

Milli takıma davet edilen 29 futbolcunun 15'i yurt dışında Türkiye'yi temsil ediyor.

Ay-yıldızlı ekibin aday kadrosuna İtalya'dan 4, Fransa ve Almanya'dan üçer, İngiltere ile İspanya'dan ikişer, Belçika'dan ise 1 futbolcu çağrıldı.

Yurt dışında Türkiye'yi temsil eden ve A Milli Takım'a davet edilen futbolcular şöyle:

Sinan Bolat (Royal Antwerp), Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan, Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Mert Çetin, Cengiz Ünder (Roma), Umut Meraş (Le Havre), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid).

GALATASARAY'DAN FUTBOLCU YOK

Ay-yıldızlı ekibin aday kadrosunda Galatasaray'dan hiçbir futbolcu yer almadı.

Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giyen oyuncular, geçmişte A Milli Takım'ın büyük oranda iskeletini oluşturuyordu. Şenol Güneş, belirlediği 29 kişilik aday kadroya Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan toplam 8 oyuncuyu alırken, Galatasaray kadrosunda bulunan hiçbir oyuncuya davet göndermedi.

Ay-yıldızlı kadroda Beşiktaş'tan Güven Yalçın, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Trabzonspor'dan ise Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Parmak yer aldı.

A Milli Takım'a davet edilen ve Türkiye'de top koşturan diğer futbolcular şöyle:

Mert Günok, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Nazım Sangare (Antalyaspor), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Efecan Karaca (Alanyaspor).

MİLLİ TAKIMIN PROGRAMI BELLİ OLDU

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Andorra ve Moldova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda aday kadro 2 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da toplanacak.

Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroya çağrılan futbolcular, 2 Eylül Pazartesi günü saat 14.00'te Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek.

Şenol Güneş, aynı gün saat 14.30'da tesiste bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.

A Milliler, 5 Eylül'e kadar çalışmalarını Riva'da yapacak. Ay-yıldızlı ekip, 7 Eylül'de Vodafone Park'ta yapılacak Andorra karşılaşması öncesi son antrenmanını 6 Eylül'de bu statta gerçekleştirecek. Teknik direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, aynı gün stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye-Andorra karşılaşması 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Maç TRT1'den canlı yayımlanacak.

A Milli Takım, Moldova ile oynayacağı karşılaşma için 9 Eylül'de Türk Hava Yolları'na ait uçakla başkent Kişinev'e yolculuk edecek. Aynı gün, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir futbolcusuyla Zimbru Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, müsabaka öncesindeki son çalışmasını bu statta yapacak.

Moldova-Türkiye karşılaşması 10 Eylül Salı günü saat 21.45'te Zimbru Stadı'nda oynanacak. Mücadele TRT1'den canlı yayımlanacak.



