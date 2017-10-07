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  5. 07 Ekim 2017 12:42

Milli Takım'da 4 kadro dışı !

İzlanda mağlubiyeti sonrası Dünya Kupası finallerine gitme hakkını kaybeden Milli Takım'da Selçuk İnan, Caner Erkin, Burak Yılmaz ve Arda Turan kadro dışı bırakıldı.

Milli Takım'da 4 kadro dışı !
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Dünya Kupası finallerine gitme hakkını kaybeden Ay-Yıldızlı ekipte 4 futbolcu kadro dışı kaldı. Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve kart cezalısı Caner Erkin Finlandiya'ya götürülmüyor.

İzlanda'ya 3-0 yenilerek Dünya Kupası finallerine gitme hakkını kaybeden A Milli Futbol Takımı'nda 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı. Bu sayının artması bekleniyor. Tribünlerden tepki alan Arda Turan, hafif sakatlığı bulunan Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve kart cezalısı Caner Erkin Finlandiya'ya götürülmüyor.

Eskişehir'den 15.00'te hareket edecek olan ay-yıldızlı ekipte kadronun daha da azaltılması için Lucescu'nun kararı bekleniyor.

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