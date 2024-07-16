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Milli Takım'ın Galler ve Karadağ maçlarını oynayacağı statlar belli oldu

Milli Takım'ın Galler ve Karadağ maçlarını oynayacağı statlar belli oldu
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UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçların yerleri belli oldu.

Buna göre Ay-Yıldızlılar, 16 Kasım Cumartesi günü Galler ile Kayseri'de karşılaşacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Ay-yıldızlılar, 19 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ'a konuk olacak. Podgorica Şehir Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, TSİ 22.45'te oynanacak.

A Milli Takım, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda son olarak 6 Eylül 2013 tarihinde 2014 Dünya Kupası Elemeleri'nde Andorra ile karşılaşmış ve sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Galler karşılaşmasıyla birlikte, A Milliler, 11 senelik bir aranın ardından tekrar Kayserili futbolseverlerin karşısına çıkacak. Daha önce 2009 yılında Kayseri'de oynanan A Millî maçlarda Azerbaycan'ı 2-0 ve Estonya'yı 4-2 yenen Türkiye, bu kentte oynadığı tüm müsabakaları kazandı.

2024/25 UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'nın mücadele ettiği 4. Grup'ta Karadağ ve Galler'in yanı sıra İzlanda bulunuyor.

 

DHA

Etiketler milli takım galler Karadağ EFA Uluslar B Ligi
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