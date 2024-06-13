Mourinho'yla görüşen Edin Dzeko kararını verdi
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Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Edin Dzeko'nun, Fenerbahçe'de bir yıl daha kalacağı iddia edildi.
Fenerbahçe'de Bosna Hersekli forvet Edin Dzeko'nun durumu netleşti. Teknik direktör Jose Mourinho ile görüşen deneyimli golcü 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalmaya karar verdi. 38 yaşındaki futbolcu gelen transfer tekliflerini reddetti.
Edin Dzeko geçen sezon Süper Lig'de 21 gole imza atmıştı.
TRT Spor
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