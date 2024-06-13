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Mourinho'yla görüşen Edin Dzeko kararını verdi

Mourinho'yla görüşen Edin Dzeko kararını verdi
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Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Edin Dzeko'nun, Fenerbahçe'de bir yıl daha kalacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'de Bosna Hersekli forvet Edin Dzeko'nun durumu netleşti. Teknik direktör Jose Mourinho ile görüşen deneyimli golcü 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalmaya karar verdi. 38 yaşındaki futbolcu gelen transfer tekliflerini reddetti.

Edin Dzeko geçen sezon Süper Lig'de 21 gole imza atmıştı.

 

TRT Spor

Etiketler edin dzeko mourinho Jose Mourinho
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