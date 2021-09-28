Mucize gerçekleşmedi: Beşiktaş, Ajax engeline takıldı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında deplasmanda Ajax'a 2-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaştı.

11 eksikle Ajax deplasmanına çıkan Beşiktaş, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadeleyi 2-0 kaybetti.

Ev sahibi Ajax'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Berghuis ve 43. dakikada Haller kaydetti.

Beşiktaş'ta 72. dakikada sakatlanan Umut Meraş'ın yerine 18 yaşındaki Berkay Vardar oyuna girdi. Böylece Berkay Vardar, Beşiktaş A Takımı'nda ilk resmi maçına Ajax deplasmanında çıkmış oldu.

Bu sonuçla temsilcimiz Beşiktaş, Devler Ligi'nde henüz puanla tanışamazken iki maçını da kazanan Ajax puanını 6 yaptı.

Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 mağlup olmuştu.