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  4. 11 Ağustos 2019 18:45

Orhan Taşçı: Süper Lig'e 3 puanla başlamak istiyoruz

İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, lige galibiyet ile başlamak istediklerini söyledi.

Orhan Taşçı: Süper Lig'e 3 puanla başlamak istiyoruz
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İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, İHA muhabirine yaptığı açıklamasında “Birbirinden değerli oyuncuları kadromuza kattık. Birbirinden önemli hazırlık maçları oynadık. Artık lig haftasındayız. Amacımız sahamızda oynayacağımız ilk maçtan galibiyetle ayrılmak” dedi.

Aytemiz Alanyaspor maçında alınacak galibiyetin kendileri icin önemli olduğunu da söyleyen Orhan Taşçı, “Bu sezon başarı çıtasını yükseltmek istiyoruz. Özellikle iç saha maçlarımızı kazanarak ligin üst sıralarında yer almalıyız” dedi.

Taşçı, kadroya 1-2 takviye yapacaklarını da söyleyerek, “1 forvet 1 orta saha almak için görüşmeler sürüyor” ifadelerinde bulundu.

İstikbal Mobilya Kayserispor , Orhan Taşçı
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