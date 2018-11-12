Ozan Kabak'a dünya devlerinden teklif!

Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin de radarına girdi.

İtalyan Tutto Mercato sitesinin iddiasına göre Inter'in ardından Milan ve Roma takımları da Ozan Kabak'ın peşine düştü.

MONCHI'NİN YENİ GÖZDESİ

Inter'in Ozak Kabak ile geçtiğimiz haftalarda ilgilenmeye başladığı ancak Ozan yarışında Inter'in tek olmadığı belirtildi. Serie A'dan Milan ve Roma'nın da Ozan ile ilgilendiği, özellikle Roma Sportif Direktörü Monchi'nin Ozan Kabak'ı yakından izlediği iddia edildi.

EN AZ 20 MİLYON EURO

Öte yandan Galatasaray'ın genç stoper için pazarlığı en az 20 milyon eurodan başlatacağı, daha düşük bir miktarı kabul etmeyeceği ileri sürüldü.

İtalyan takımı Inter dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki scoutlar, Galatasaray'ın Schalke ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında Ozan Kabak'ı izlemiş ve genç futbolcuya geçer not vermişlerdi.

''CANNAVARO'YU MU GÖRDÜM?''

Schalke maçında Ozan'ı izleyen scoutlar, şu yorumları yapmışlardı;

-Fabio Galante (İnter scout'ı): Hangi oyuncu için geldiğimi biliyorsunuz. Cannavaro'yu gördüm mü? Bu da bana ve kulübüme kalsın.

-Ze Roberto (Alman Kick&Run scout'ı): Her menajerlik şirketinin çalışmak isteyeceği bir oyuncuyu bana soruyorsunuz.

-Victor Manas (Arsenal analisti); Şampiyonlar Ligi seviyesine gelmiş her oyuncu değerlidir. Evet 43 numara da analiz listemizde...

-Cyrille Domoraud (Fildişili menajer); 18 yaşında Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir genç, doğru kararlar verirse benden çok daha büyük bir kariyeri olabilir.

Kaynak: Sporx

